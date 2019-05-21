وقع الدكتور أحمد عثمان، عميد كلية طب الإسكندرية، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، اليوم، بروتوكول تعاون بين كلية الطب ومديرية الشؤون الصحية لاستعانة المديرية بكلية الطب، وإمدادها بأعضاء هيئة التدريس؛ للمشاركة في تقديم الخدمة الطبية، خاصة في التخصصات الطبية الدقيقة والنادرة.

ويشمل البروتوكول وضع وتنفيذ برامج تدريب الأطباء، كما يشمل بروتوكول التعاون تبادل المستلزمات الطبية والأدوية من خلال التنسيق مع وزارة الصحة.

يذكر أن وزارة المالية، قد سبق ووافقت على إبرام وزارة الصحة بروتوكولات تعاون مع الجامعات المصرية على أن يتم تدبير تكلفة هذا التعاقد بتعزيز موازنة ديوان عام وزارة الصحة والسكان للسنة المالية 2019/2020.