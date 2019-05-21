أدى طلاب الصف الأول الثانوى، امتحان مادة اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، وسط انتظام عمل السيستم فى المدارس مكتملة البنية التكنولوجية، والبالغ عددها 1700 مدرسة، وورقياً فى 500 مدرسة، أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى عدم جاهزيتها للاختبار الإلكترونى، ومن ثم قرّرت خوض الطلاب تجربة الامتحانات ورقياً.

وشهد الامتحان صعوبة ببعض الأسئلة فى مختلف مواد اللغة الثانية، بالإضافة إلى شكاوى بعض طلاب اللغة الألمانية من عدم قدرتهم على تحويل كيبورد التابلت للغة الامتحان خلال الساعة الأولى من الفترة الزمنية المخصّصة.

ولم تتمكن بعض المدارس من تشغيل السيستم الإلكترونى والاتصال بالمنصة، وظهر الامتحان أمام الطلاب «أوف لاين» على السيرفرات، ورغم تدخّل مسئولى التطوير لحل الأزمة، بواسطة فلاشات الإنترنت، إلا أن الأمر انتهى باللجوء إلى الحل الورقى، خوفاً من إهدار الوقت المخصّص للمادة.

واشتكى بعض أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوى عبر صفحات التعليم على «فيس بوك»، من انتشار ظاهرة الغش الإلكترونى، من خلال قيام بعض الطلاب أثناء الامتحان بإرسال الأسئلة عبر الإيميلات الخاصة إلى المعلمين وإعادة استقبالها مرة أخرى بعد حلها، مطالبين بضرورة ضبط أجهزة التابلت ومنع استخدامها فى إرسال الإيميلات الشخصية، لضمان نزاهة الامتحانات.

ونظم عدد من طلاب الصف الأول الثانوى فى الإسكندرية وقفة احتجاجية ضد امتحانات «التابلت»، اليوم، مطالبين بالعودة إلى الامتحانات الورقية، فيما ارتفعت أعداد المدارس التى أدت امتحان اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً فى المحافظة إلى 93 مدرسة، بزيادة 4 مدارس عن امتحان الأحياء فى اليوم السابق، حسب تصريحات مصطفى العجمى، وكيل مديرية التربية والتعليم، قال فيها إن طلاب 16 مدرسة فقط أدوا الامتحان ورقياً.

وتظاهر طلاب عدد من المدارس أمام مديرية التربية والتعليم فى سوهاج، بعد تنظيمهم مسيرة من مقر الإدارة التعليمية، لإعلان رفضهم منظومة التابلت، كما انتقدوا صعوبة الامتحانات، وعدم تمكنهم من الإجابة عن معظمها، فيما دفعت الأجهزة الأمنية بتعزيزات لمقر المديرية، وعقد الدكتور عمرو شلتوت، وكيل الوزارة، لقاءً مفتوحاً مع المحتجين لسماع مطالبهم، ووعد برفعها إلى الوزارة، بينما نظم طلاب آخرون وقفة احتجاجية أمام الإدارة التعليمية فى مركز طهطا.

وفتح محافظ المنوفية، اللواء سعيد عباس، أبواب ديوان المحافظة أمام عشرات الطلاب المتجمهرين للمطالبة بإلغاء الامتحانات الإلكترونية، بعد شكواهم من عدم عمل التابلت باللغة الألمانية، التى يدرسون بها، وتوافره باللغتين العربية والإنجليزية فحسب؛ مما تسبب فى إضاعة وقت الامتحان عليهم، أثناء محاولاتهم التحويل إلى «الألمانية»، فيما حاول المحافظ تهدئة غضبهم والاستماع إلى شكاواهم، وسط انتشار أمنى مكثف.

وأمام ديوان عام المحافظة فى الغربية، تجمهر عدد من الطلاب للاحتجاج على نظام الامتحانات الجديدة، والشكوى من صعوبة امتحان اللغة الفرنسية، وقلة الوقت المخصّص للإجابة عنه، رغم تأكيد غرفة العمليات فى مديرية التربية والتعليم عدم تلقى أى شكاوى فى ثالث أيام الامتحانات، وأداء الامتحانات إلكترونياً بنسبة 100%.

وفى أسيوط، أدى طلاب الصف الأول الثانوى امتحانات اللغة الأجنبية الثانية إلكترونياً فى جميع مدارس المحافظة، دون شكاوى أو خلل فى السيستم، حسب مصادر فى مديرية التربية والتعليم، أشاروا إلى أن طلاب جميع مدارس المحافظة، البالغ عددها 105 مدارس، تمكنوا من الدخول للمنصة التعليمية، وأداء الامتحان بـ«التابلت»، بينما أعدت المديرية امتحانات ورقية بديلة، تحسباً لعدم تمكن الطلاب من الاتصال بالمنصة التعليمية.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم فى السويس عن الوصول إلى نسبة 100% إلكترونياً فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية، اليوم، وقالت سلمى الشاعر، وكيل الوزارة، إن 3 مدارس دخلت المنظومة الإلكترونية، فى ثالث أيام الامتحانات، فيما قالت مصادر فى المديرية، إن طلاب 18 مدرسة متصلة بالسيرفر الرئيسى تمكنت من أداء الامتحان بسهولة، ودون أى معوقات.

وقال الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم فى مطروح، إن 97% من الطلاب أدوا امتحان اللغة الأجنبية الثانية بنظام التابلت، بينما أداه 3% فقط بالنظام الورقى، مؤكداً، فى تصريحات لـ«الوطن»، أن الهدوء ساد فى جميع لجان المحافظة.

وشهدت مدارس القليوبية تراجعاً فى أداء الامتحانات إلكترونياً بنسبة 4%، فبلغت نسبة استخدام التابلت فى امتحان اللغة الأجنبية الثانية 76%، مقارنة بـ80% فى امتحان مادة الأحياء، وهو ما أرجعته المديرية إلى «سقوط السيستم» فى عدد من المدارس، حيث واجهت 24% من المدارس مشكلات تقنية حالت دون الاتصال بالمنصة التعليمية، وشدد طه عجلان، وكيل الوزارة، على استمرار العمل لتدارك المشكلات الفنية.

وانتظم فتح السيستم فى 138 مدرسة بمحافظة الدقهلية، من إجمالى 173 مدرسة على مستوى المحافظة.