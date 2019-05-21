أكدت وزارة التخطيط أن خطة الدولة للتنمية المستدامة للعام 2019/2020، تستهدف تحقيق 17% زيادة فى مخصصات قطاع النقل، لإضافة 5 محطات لمترو الأنفاق، واستكمال إنشاء 10 محاور عرضية على النيل، مشيرة إلى أن المشروعات التى انتهى تنفيذها خلال الربع الثانى للعام المالى الحالى، تضمنت تنفيذ 12 مشروعاً بتكلفة 9٫6 مليار جنيه بقطاع النقل.

واجتمع وزيرا التخطيط والنقل، هالة السعيد، وكامل الوزير، اليوم، لاستعراض خطة قطاع النقل، وقال «الوزير» إن الخطة تتضمن (السكك الحديدية، مترو الأنفاق، النقل البحرى، الطرق والكبارى، الموانئ البرية والجافة، النقل النهرى)، مشيراً إلى إجراء الوزارة تعاقدات فى مجال الوحدات المتحركة (عربات، قطارات) للسكك الحديدية، ومشروعات تطوير نظم الإشارات، لزيادة معدلات السلامة وتطوير المحطات والمزلقانات وتجديد البنية الأساسية، إضافة لمشروعات مترو الأنفاق الجديدة، والبدء فى تنفيذ القطار المكهرب، وتعاقدات أخرى لتدعيم الوحدات المتحركة للمترو، وتنفيذ خطة تطوير الخطين الأول والثانى.

وأكد «الوزير» أن خطة النقل تتضمن تنفيذ 7 محاور كبرى على النيل، وإنشاء محور بديل لكوبرى خزان أسوان، وتنفيذ المرحلة الثالثة للمشروع القومى للطرق، وصيانة شبكة الطرق الحالية، لافتاً إلى العمل على زيادة السعة الاستيعابية للموانئ، بإنشاء عدد من المراكز اللوجيستية والموانئ الجافة والمناطق، لتعظيم الخدمات المقدمة ورفع كفاءة السكك الحديدية، وإنشاء شبكة جديدة مخصصة لنقل البضائع، وربط مناطق الإنتاج بالموانئ، ورفع كفاءة النقل النهرى، وإنشاء عدد من الموانئ النهرية الملحق بها مناطق لوجيستية، وأشار إلى وجود خطة حالية لتطوير الموانئ البرية، وإقامة عدد من الموانئ الجافة.