مسلسل قمر هادي في الحلقة الـ16.. رجاء يقتل فتحي

تبدأ الحلقة السادسة عشرة من مسلسل قمر هادي للفنان هاني سلامة، بعارف الذي يؤدي دوره محمد عزمي وهو يتحدث عن موت مروان أبو المكارم "عزت العيلي" جه هنا سكران عشان يموت ساجد، وبعدها هات كمال أبو المكارم والده ليقول له "أيوا يا عم كمال مبروك مروان مات طاهر".

يذهب هادي ليعزي كمال الذي يؤدي دوره هادي الجيار فيقول له "دور على فيروز البت لازم ترجع"، ثم يذهب هادي لتعزية شهد وتتذكر شهد محاولتها لافساد زفاف مريم وهادي وتظهر مريم "داليا مصطفى" عروس هادي في ذاكرة شهد، ثم تظهر يسرا اللوزي بهيئة غريبة.

أما فليب يتحدث إلى القرش بشأن مقتل هادي لأخيه، وهنا عبد الجليل تتفق مع هادي بشأن فيروز، ورجاء الذي يؤدي دوره رشاد الشامي لا يزال يبحث عن سمر ابنته وبدأ يطوف في المساجد.

تظهر سلمى حزينة على فيروز وهي لا تعرف أين هي، أما القرش فيهدد هادي فيخبره "بنتي مخطوفة وتقولي طلبية" فيرد أنه ملتزم بميعاد والحباية بقت 100 جنيه ويطلب منه قتل عصام فيرفض. وتنتهي الحلقة برجاء وهو يقتل فتحي الذي يؤدي دوره أحمد ثابت ويراه أحد الجيران.