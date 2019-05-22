تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة، تقديم فعالياتها المتنوعة خلال ليالي رمضان الثقافية والفنية، بفرع ثقافة جنوب سيناء، بدأت بعرض فني لفرقة الإنشاد الديني للمنشد الشيخ العربي عبدالحميد، وتقديم مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية والدينية والابتهالات ومدح الرسول.

كما جرى تنظيم ندوة ثقافية بعنوان "سيناء أرض الفيروز" تناولت سيناء من حيث الاسم والمعنى وما تملكه من كنوز طبيعية لم تستغل بأكملها، تلاها ورشة للفنون التشكيلية بعنوان "قصاصات فنية" لتصميم نماذج فنية باستخدام تقنية القصاصات، بمشاركة عدد من الموهوبين.

أعقبها عرض فني لفرقة تلقائيين كبار طور سيناء وتقديم فاصل من التراث السيناوي، بالإضافة إلى فاصل من المديح والابتهالات تلاه عرض موسيقي لتخت طور سيناء للموسيقى العربية وتقديم مجموعة مميزة من أغاني الزمن الجميل.

على جانب آخر عقد قصر ثقافة شرم الشيخ، جلسة حكي المأثورات الشعبية بعنوان "قبيلة الجبيلية" تناولت العادات والتقاليد المرتبطة بالقبيلة.