مصرع عامل مصاب بسرطان الدم في الفيوم.. وابنه يتهم اثنين بالتعدي عليه

لقي عامل، من بندر إطسا، بمحافظة الفيوم، مصرعه، واتهم ابنه اثنين آخرين، بالتعدي على والده بالضرب رغم أنه يعاني من مرض سرطان الدم،مما أدى لوفاته، وفقا لبيان أمني، صباح اليوم.

وتلقى اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور مركز شرطة إطسا، بورود بلاغ من مستشفى الفيوم العام، بوصول المواطن "رمضان. م. م"، (56 سنة- عامل)، ومقيم ببندر إطسا "متوفي" إدعاء تعدِ من آخرين.

وأفاد البيان الأمني، أن مباحث المركز انتقلت إلى مكان الحادث، وبسؤال ابن المجني عليه "محمد. ر. م"، (26 سنة- عامل)، اتهم "محمود. ر. ح"، (61 سنة-بالمعاش)، و"عناني. م. ر"، (35 سنة- بكالوريوس تجارة)، بالتعدي على والده بالضرب منذ أسبوع، لحدوث مشاجرة بينهم لرغبتهما في إنهاء العلاقة الإيجارية لقطعة الأرض الزراعية التي يستأجرها والده منهما.

وذكر البيان الأمني، أن ابن المجني عليه، قال إن والده يعاني من مرض سرطان الدم، ولم يتحمل التعدي عليه، وجرى ضبط المتهمان وبمواجهتهما أنكرا الاتهام الموجه لهما، وقالا إن ابن المتوفي استغل وفاة والده المرض، للانتقام منهما لنفس السبب.

حرر محضر بالواقعة، قيد برقم 3725 لسنة 2019م إداري مركز شرطة إطسا، وكلفت إدارة البحث الجنائي بإجراء التحريات لبيان ملابسات الواقعة.