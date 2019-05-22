أبلغ كبار مسؤولي الإدارة الأمريكية، أعضاء مجلس الشيوخ، في إفادة، بأن الهجمات الأخيرة التي استهدفت عددًا من ناقلات النفط وخط أنابيب في الشرق الأوسط، كانت بتعليمات من الحكومة الإيرانية، حسبما صرح السيناتور الجمهوري لينزي غراهام.

وقال غراهام، للصحفيين "شرحوا لنا كيف أن التهديد الإيراني بات مختلفا عما كان في الماضي وأن الهجوم على السفن وخط الأنابيب جرى بتنسيق وتوجيه من الحكومة الإيرانية"، بحسب "سكاي نيوز".

وكان وزير الخارجية مايك بومبيو، أعلن أنه من المرجح جدا أن يكون النظام الإيراني، مسؤولا عن الاعتداءات التي وقعت في الخليج مؤخرا. وقال وزير الدفاع الأمريكي باتريك شاناهان، إن التهديدَ الذي تمثله إيران ما زال مرتفعا.

واستهدفت في 14 مايو محطتي ضخ بترولية تابعتين لشركة "أرامكو" بمحافظتي الدوادمي وعفيف بالرياض بهجوم إرهابي عن طريق طائرات مسيرة مفخخة، كما تعرضت أربع سفن شحن تجارية مدنية من عدة جنسيات لعمليات تخريبية بالقرب من المياه الإقليمية للإمارات في خليج عًمان، باتجاه الساحل الشرقي بالقرب من إمارة الفجيرة وبالقرب من المياه الإقليمية وفي المياه الاقتصادية الإماراتية.