الليلة.. صابرين ضيفة "شيخ الحارة" على "القاهرة والناس"

أعلنت الفنانة صابرين، أنها ستحل ضيفة ببرنامج "شيخ الحارة"، مساء اليوم، مع الإعلامية بسمة وهبة، على شاشة "القاهرة والناس".

ونشرت الفنانة صابرين، صورة جديدة لها من كواليس الحلقة، عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، معلقة: "انتظروني اليوم إن شاء الله، على القاهرة والناس، برنامج شيخ الحارة.. يارب الحلقة تعجبكم".

برنامج "شيخ الحارة" يذاع السابعة إلا ربع مساء، على فضائية "القاهرة والناس"، وهو برنامج حواري تقدمه الإعلامية بسمة وهبة للسنة الثالثة على التوالي، وتستضيف في حلقاته عددًا من مشاهير الفن والسياسة والرياضة والإعلام، وينقسم البرنامج إلى 3 فقرات على مدى ساعة واحدة، وتتطرق بسمة في الحوار عن تساؤلات مثيرة للجدل في حياة ضيوفها.

وكانت أولى حلقات البرنامج من هذا الموسم حققت نجاحا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي، واستضافت فيها الراقصة دينا والنجم أحمد آدم وأيتن عامر وأحمد سعد وإبراهيم سعيد والمحامي سمير صبري وسمية الخشاب، وهو ما أدى إلى زيادة مشاهدة قناة القاهرة والناس حتى وصلت إلى 68 مليون، وفقا لموقع social blade.