قرر الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، تأجيل الامتحانات المقرر إجراؤها غدا الخميس بجميع كليات الجامعة، بسبب تقارير هيئة الأرصاد عن الارتفاع المتوقع في درجات الحرارة، مؤكدا أن تأجيل الامتحانات سيكون في مقري الجامعة الجديد بمدينة سوهاج الجديدة بمنطقة الكوامل، وكذلك بالمقر القديم بمدينة سوهاج.

وأكد رئيس الجامعة أن الامتحانات التي جرى تأجيلها سيتم أداء الامتحانات بها آخر أيام الامتحانات واعتبارها المواد الأخيرة التي سيجري الامتحان فيها، موضحا أن القرار جاء حفاظا على حياة الطلاب بسبب ارتفاع درجات الحرارة المتوقع.

ولاقى قرار رئيس الجامعة ترحيبا من الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وعبر الطلاب عن سعادتهم بقرار رئيس الجامعة، مقدمين الشكر له لإصدار قرار التأجيل وخاصة أن الطلاب الذين يؤدون الامتحانات في مقر الجامعة الجديد بالكوامل يعانون من درجات الحرارة المرتفعة لأن المقر في منطقة صحراوية.