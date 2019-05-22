أعلن الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، موافقة دول الاتحاد الأوروبي على عدم فرض أية فحوصات إضافية على صادرات مصر من محصول الجوافة.

ووفقاً لخطاب رسمي لمكتب التمثيل التجاري المصري ببروكسيل، فإنه تم خلال اجتماع لجنة النبات والحيوان والغذاء والعلف، موافقة الدول أعضاء الاتحاد الأوروبي على توصية المفوضية الأوروبية، بعدم فرض فحوصات إضافية على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة.

وأشار "أبوستيت" إلى أن تلك الموافقة تأتي في ضوء الإجراءات الجديدة التي تطبقها مصر على الصادرات الزراعية المصرية، والجهود التي يقوم بها الحجر الزراعي المصري، لضمان جودة الصادرات الزراعية المصرية من المحاصيل المختلفة، حفاظاً على سمعة المنتج المصري، وتعزيز انسياب حركة الصادرات الزراعية المصرية وإزالة أية معوقات قد تواجهها.

وأوضح وزير الزراعة أنه تم عقد عدد من اللقاءات التشاورية بين الجانبين المصري والأوروبي، لعرض الإجراءات الجديدة المطبقة على الصادرات الزراعية المصرية من الجوافة، حتى أبدى الجانب الأوروبي ارتياحه، وموافقته على عدم فرض فحوصات إضافية على صادرات مصر من المحصول.

وأكد "أبوستيت" أن الصادرات الزراعية المصرية تتمتع بسمعة طيبة في مختلف دول العالم، مشيراً إلى أن الوزارة لازالت تواصل جهودها في التنسيق مع الدول المختلفة، لعرض الإجراءات الجديدة التي اتخذتها مصر في هذا الشأن، من أجل فتح المزيد من الأسواق العالمية أمام صادراتنا من المحاصيل الزراعية المختلفة.