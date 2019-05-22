مصيلحي يصدر قرارا بإنشاء سجل تجاري بمقر اتحاد الصناعات المصرية

أصدر علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، قرارا بإنشاء مكتب سجل تجاري بمقر اتحاد الصناعات المصرية بالقاهرة تحت اسم "مكتب سجل تجاري اتحاد الصناعات المصرية".

وتضمن القرار، أن يختص المكتب بتلقي طلبات المنشآت الخاضعة للقانون رقم 34 لسنة 1976 بشأن السجل التجاري ولائحته التنفيذية وتعديلاته واستثناء المنشآت الخاضعة لاحكام القانون رقم 9 لسنة 1997 والمعدل بالقانون رقم 72 لسنة 2017 ، بشأن نظام استثمار رأس المال العربي والأجنبي والمناطق الحرة والمنشآت الخاضعة لاحكام القانون رقم 159 لسنة 1998 وتعديلاته.

ونشرت الوقائع المصرية نص القرار الذي حمل رقم 89 لسنة 2019، وجاءت تفاصيلها هنـــا