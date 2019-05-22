بملايين الدولارات.. أبرز مشروعات "المقاولون العرب" في 4 دول أفريقية

تعد شركة "المقاولون العرب" أحد أهم شركات المقاولات المصرية التي امتدت مشروعاتها حول العالم في 29 دولة بأفريقيا وآسيا وأوروبا، كما أوكل إليها أهم المشروعات القومية في مصر.

ومن أبرز المشروعات التي تنفذها "المقاولون" حاليا، في دول مثل نيجيريا وغينيا وتشاد، وفقًا للموقع الرسمي لشركة المقاولون العرب فهي مقسمة كالتالي:

مشروعات غينيا الاستوائية

- 363 مليون دولار قيمة مشروعات.

- شبكة الطرق الداخلية لمنطقة سيمو (مرحلة أولى وثانية) بإجمالي 90 مليون دولار أمريكي.

- تطوير حضري لـ6 قرى بإجمالي 43 مليون دولار أمريكي، وطريق "الأوزك – أكاسي" بطول 60 كم وقيمته 111 مليون دولار أمريكي.

- طريق مدينة إمبيني بطول 11 كم وقيمته 42 مليون دولار أمريكي.

- أعمال مباني بمدينة مونجومو بإجمالي قيمة 77 مليون دولار أمريكي.

مشروعات نفذها "المقاولون العرب":

- طريق بيكو.

- تصميم وإنشاء كنيسة وتمثال باسيلا أعلى جبل بيكو.

- طريق ألنجيما كوبي.

- شبكات مياه مدينة مالابو.

- مبنى الإذاعة في بيكو.

- مجمع السفارة المصرية الجديد بغينيا.

- مدينة فيش تاون السكنية بالعاصمة مالابو.

مشروعات كوت ديفوار

- مشروع تطوير وتوسعة قرية البضائع وملحق 2 بمطار إبيدجان.

- كوبري جاك فيل، الذي يربط بين سواحل كوت ديفوار ومدينة جاك فيل، التي تقع في إحدى الجزر، وتعد إحدى كبرى المدن في دولة كوت ديفوار.

مشروعات نيجريا

- طريق أويري إيليلي بطول 35 كم وقيمته 70 مليون دولار أمريكي.

- ازدواج طريق انوجو بورت هاركوت بطول 56.10 كم وقيمته 166 مليون دولار أمريكي.

-إانشاء البنية التحتية لمنطقة "ويي" السكنية (مشروعات مياه وصرف صحي ) بقيمة 141 مليون دولار أمريكي.

- مجمع الحكومات والتي انتهت الشركة منه بقيمة 44.6 مليون دولار أمريكي.

- مقر حاكم ولاية لاجوس.

- طرق مصنع الأسمنت.

- المستعمرة السكنية لمصنع أسمنت أوبا جانا.

- البنية الأساسية للمنطقة السياحية.

شاطئ ليكي.

- طرق مدينة كالابار بولاية كروس ريفر.

- مبنى هيئة التأمين على الودائع.

- طريق فيكتوريا.

- طريق "أوتاكا - أبوجا".

- دار مكاتب سفارة مصر.

مشروعات تنزانيا

ينفذ التحالف المصري "شركة المقاولون العرب وشركة السويدي إليكتريك، سد "روفيجي" في تنزانيا بقيمة 2.9 مليار دولار، في دار السلام بتنزانيا.

كما ينفذ التحالف محطة توليد كهرومائية بقدرة 2115 ميجاوات، على نهر روفيجي بتنزانيا، بهدف توليد 6307 آلاف ميجاوات/ساعة سنوياً، تكفي استهلاك 17 مليون أسرة تنزانية.

ويتحكم السد في الفيضان لحماية البيئة المحيطة من مخاطر السيول والمستنقعات، ولتخزين 34 مليار م3 من المياه في بحيرة مُستحدثة ؛بما يضمن توافر المياه بشكل دائم على مدار العام لأغراض الزراعة، والحفاظ على الحياة البرية المحيطة في واحدة من أكبر الغابات في قارة أفريقيا والعالم.