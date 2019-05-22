قال محمد محمد القائم بأعمال وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، إن 9601 طالب وطالبة أدوا الامتحان في مادة الجغرافيا إلكترونيا، وأن 1439 طالبا وطالبة أدوا الامتحان ورقيا، وتغيب 10 طلاب عن الامتحان في الفترة الصباحية.

وأوضح القائم بأعمال وكيل الوزارة، خلال جولة تفقدية له على لجان الامتحانات بالمدارس، وفقا لبيان صحفي، اليوم، أن إجمالي عدد الطلاب المنتظمين بالمدارس الحكومية، والذين أدوا امتحان مادة الجفرافيا بالفترة الصباحية بلغ 11050 طالبا وطالبة، بجميع المدارس الحكومية على مستوى المحافظة.

واطمأن القائم بأعمال وكيل الوزارة، على انضباط لجان الامتحانات، وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب داخل اللجان من النظافة والتهوية والإنارة الكافية.