قررت محكمة جنايات دمنهور الدائرة الثالثة، برئاسة المستشار أحمد حسام النجار وعضوية المستشارين حسام محمد الصياد وأشرف عبدالراضي أحمد، إحالة أوراق عاملين لفضيلة مفتي الديار المصرية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، وذلك لقتلهما اثنين من زملائهما بالسم ودفنهما داخل المزرعة بسبب خلافات على السكن، وحددت هيئة المحكمة جلسة 20/7/2019 للنطق بالحكم.

وترجع أحداث القضية، حينما تلقى مدير أمن البحيرة، إخطارا بتلقي قسم شرطة غرب النوبارية، بلاغا من "أحمد. ح. غ" عامل بمزرعة، بقيام "منير. ع" عامل ومقيم بالمنيا، و"يوسف. ا. ا" عامل ومقيم بالجيزة، باستدراجه ومعه كل من "سريع. ر. م" عامل، "أحمد. ا. ش" عامل، المجني عليهما ووضع سم لهما في العصير لكنه فر هاربا وترك زميليه بعد أن حدثت لهما حالة إعياء.

وألقى ضباط المباحث، القبض على الجناة، وبمواجهتهما اعترفا بقيامهما باستدراج المجني عليهما والمبلغ للانتقام منهم وقتلهم، لخلافات بينهم بسبب السكن في المزرعة لكن المبلغ فر هاربا وأبلغ عنا، وبتطوير المناقشة اعترفا بأنهما استدرجوهم لمكان الجريمة ووضعا لهم السم في العصير ولكن المبلغ لم يقم بتناول العصير وعند شعوره بإعياء زميليه تمكن من الهرب وأبلغ الأهالي والشرطة واقتحموا المزرعة وتمكنوا من القبض على المتهمين.