تطلق فضائية "إكسترا نيوز" فيلما وثائقيا يحمل اسم "ملحمة نجاح"، الجمعة المقبل الساعة الحادية عشر مساء، وفيه عرض لأبرز التحديات والتضحيات التي لم تتوقف منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي، لحكم مصر والإنجازات الكبرى، والتي كان آخرها محور روض الفرج.

"اكسترا نيوز" تعرض وثائقي "تضحيات لا تتوقف".. قصة كفاح شعب

ويستعرض الفيلم رؤية وإرادة القيادة السياسية، التي انعكست على أرض الواقع بعدد من الإنجازات القومية والمشاريع الحكومية، التي انتهت منها الدولة مؤخرا مع الاستعانه بعدد من الخبراء، بخلاف العبور الجديد على أرض سيناء.