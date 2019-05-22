حكى الإذاعي مفيد فوزي، عن موقف تحدث فيه مع الله من خلال الدعاء ونجاه الله من موت مُحقق، وذلك خلال حواره في برنامج "كلم ربنا"، مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب، مدير تحرير جريدة "الوطن"، ويُذاع على راديو "9090".

وقال "فوزي"، إنه وزميله الرسام رجائي كانا قد تعودا على الخروج باستمرار مع سامين، وكان رجائي عاشق لليابان، وجاءت لمفيد فوزي دعوة من مصر للطيران للسفر إلى اليابان فأصر على دعوة رجائي في هذه الرحلة أيضا.

وأشار إلى أنه عندما انتهت رحلتهم في طوكيو، وقبل موعد العودة إلى القاهرة، قال مفيد فوزي لرجائي، "أنا عندي حلم شخصي يداعبني أني أروح هونج كونج في الصين"، وبالفعل ذهبا إلى مقر الشركة "مصر للطيران" من أجل تغيير التذكرة، ولكنهما وجدا المكتب قد أغلق.

وتابع: "زعلت جدًا، وبعدين قولت يارب، لو ليا نصيب أروح هونج كونج يبقى أنا أسعد مخلوق، وبعدها نديت على الراجل اللي واقف قدام المكتب قولتله ممكن تخلي اللي بيقعد في المكتب جوه ييجي يفتح ويخلصلنا التذاكر بتاعتنا وبعدين يبقى يقفل تاني".

وواصل: "الراجل قالي هو انت بتتكلم بالثقة دي إزاي، قلتله إحنا مدعوين من الشركة وهنفذ عمل صحفي ليهم يبقى أبسط شيء من حقوقنا ينفذوا رغبتنا، بعدها جه على طول مدير المكتب وغير الطائرة من طوكيو – القاهرة لـ طوكيو – هونج كونج"، وكانت أيضًا طائرة مصرية ولكنها أخذت ترانزيت في الصين.

ولفت: "خرجت من اللحظة منتصرا، حسيت إن ربنا استجاب لي، سافرنا هونج كونج، رحنا أوتيل أنا والرسام متواضع جدا، وبعد ساعة دق باب الأوضة لاقيت واحد محترم لابس قميص وبنطلون حضنا ، سلم علينا باحترام، قال حمد لله على السلامة الطائرة المصرية اللي طلعت من طوكيو للصين ونزلتكم هنا وأثناء عودتها للقاهرة اتصدمت بأحد الجبال وكل اللي فيا ماتوا".

وواصل: "أنا بقى مبقتش في وعيي، عمال أقوله انفجرت بالمضيفة فلانة، يقولي أه، أقوله والدكتور اللي معاه عائلته الي سألني عن أماكن جيدة يزورها في مصر، قولتله آه توفى، قولتله طب انت مين، قال أنا عبد المنعم النجار قنصل مصر العام في هونج كونج".