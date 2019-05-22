مصطفى خاطر لـ"رسايل": أشرف عبدالباقي "أستاذ"

قال الفنان مصطفى خاطر، إنه لم يتصدر دور البطولة المطلقة بشكل مبكر ولكنه بدأها تدريجيا في بداياته مع دنيا سمير غانم في "نيلي وشيريهان" ومع ياسمين عبد العزيز في "هربانة منها"، لذا فهو غير متسرع ويهوى البطولات الجماعية مثل مسلسل "ربع رومي"، لأن سر نجاحه في أبطاله.

ووجه "خاطر" أثناء استضافته ببرنامج "رسايل"، مع جيهان عبدالله على نجوم أف إم، رسالة للنجم أشرف عبد الباقي بأنه الأستاذ الذي تعلم منه الكثير أهمها الالتزام ويكفيه ثقته فيه وفي زملائه، وعن أكثر موقف تعرض له على المسرح أمام الجمهور كان أمام أحد زملائه الذي قال فيه إفيه لم يعجب الجمهور فتركه وحيدا على خشبة المسرح فلم يجد مايقوله حتى خرج من المسرح.

يذاع برنامج رسايل فى الـ5:00 مساء يوميا، على "نجوم إف إم"، ويستضيف نجوم الفن ليبعث كل نجم رسالة للأصدقاء والعائلة والمنافسين فى مجاله.