عدد الوطن الصادر غدا الخميس

تقرأ في عدد «الوطن»، الصادر غدا الخميس، مصر وقبرص واليونان تبدأ دراسات تبادل الطاقة و«الكهرباء»: نستهدف الربط بكل دول الجوار

وفي العناوين تقرأ:

· الحكومة تقر إجراءات ضد الشركات المصرية للمنتجات الزراعية المخالفة لحماية المنتج المصري

وتقرأ في العدد أيضًا:

نائب رئيس حكومة الوفاق الليبي: «السراج» وعد حفتر بدخول الجيش الوطني.. وأخلف وعده بعد تلقي دعم تركيا وقطر

وفي العناوين:

· مصر وليبيا وجهان للمعركة ضد الإرهاب.. ولولا عملية التصحيح التي قادها السيسي ما تمكنا من مواجهة المتطرفين

· الحدود الغربية لم تكن مصدرا للقلق على الأمن المصري إلا عندما سيطر الإرهابيون على بلادنا