تنشر بوابة "الوطن"، أول فيديو دعائي لتطبيق "تذكرتي"، المختص بحجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019.

وأصبح المصريون والعالم أجمع، قادرون على حجز تذاكر مباريات بطولة كأس الأمم الإفريقية، مصر 2019، بعد إطلاق الموقع الرسمي لحجز تذاكر البطولة التي تنطلق يوم 21 يونيو المقبل.

ويقوم المستخدم بتسجيل بياناته للحصول على "fan id" وكذلك شراء التذاكر لجميع المباريات إلكترونيا.

وموقع تذكرتي هو أيقونة جديدة تنضم لمؤسسة إعلام المصريين والتي تسعى لإكمال مسيرة التطوير الشاملة التي تخص المواطن المصري والعربي، والتي بدأت من خلال تطبيق "ووتش إت" والمختص بمشاهدة جميع المسلسلات التي تعرض على القنوات التابعة للمجموعة.