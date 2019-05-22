كشف مصدر بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أن لجنة العدالة الاجتماعية المعنية بتنقية قواعد الدعم لحذف غير المستحقين، وفقاً لشروط المراحل الثلاث، التى تم إعلانها وتطبيقها منذ أبريل الماضى، ستقوم بمراجعة دورية كل 3 أشهر لبيانات المقيدين على قواعد التموين، للتأكد من استمرار استحقاقهم للحصول على الدعم السلعى الحكومى.

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أن تغير شروط الاستحقاق للمواطن سيتم معرفتها عبر قواعد البيانات الخاصة بالوزارات الأعضاء فى لجنة العدالة الاجتماعية، سواء من المالية أو التضامن الاجتماعى أو الكهرباء وباقى الوزارات، وفى حالة زيادة دخل المواطن وتحسّن ظروفه المعيشية، وأصبح من غير المستحقين للدعم سيتم استبعاده وإلغاء بطاقته التموينية. وتابع المصدر: «إذا كان هناك مواطن، على سبيل المثال، لا تنطبق عليه شروط الحذف حالياً، سواء فى الاستهلاك الكهربائى أو استهلاك فواتير المحمول، أو امتلاك سيارة حديثة، ولاحقاً انطبقت عليه تلك الشروط، سيتم حذفه».

ولفت المصدر إلى أنه «سيتم فلترة الدعم وإعادة توجيهه وتوفيره ليصب فى صالح الفئات الأكثر احتياجاً، والأولى بالرعاية الاجتماعية، حيث تجرى مباحثات حول زيادة الدعم لبعض الفئات التى دخلت مظلة الأكثر احتياجاً».

وأضاف: «من مميزات المنظومة الجديدة وصول الدعم إلى مستحقيه بصورة حقيقية، وفقاً لاشتراطات الاستحقاق بحيث يكون للمواطن حق دخول المنظومة والخروج منها وفقاً للظروف المالية»، وأشار إلى أن الهدف الرئيسى من منظومة التموين الجديدة وقاعدة البيانات الجديدة تحقيق العدالة الاجتماعية واستهداف الأولى بالرعاية والأكثر احتياجاً، وفقاً للمعايير التى تحدّدها لجنة العدالة الاجتماعية.