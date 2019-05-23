أدانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، التفجيرات الإرهابية التي نفذتها حركة طالبان في إقليم جزني، جنوب شرقي أفغانستان ضد قوات الأمن الأفغانية، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص، وإصابة آخرين، إثر تفجير سيارة مفخخة بالقرب من نقطة تفتيش أمنية.

وقالت المنظمة، في بيان اليوم، إن الإرهاب يهدف إلى زعزعة الاستقرار، وتخريب الأوطان، مطالبة قادة الرأي في العالم كله والتصدي للإرهاب لأن ذلك أصبح واجب إنساني وليس ديني أو سياسي فقط.

وأكدت المنظمة أن الإسلام دعا إلى حفظ الدماء الإنسانية وصيانتها من أن تهدر وتسفك بغير حق، فقال تعالى: (وَالَّذِينَ لا يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ وَلا يَزْنُونَ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا * يُضَاعَفْ لَهُ الْعَذَابُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَيَخْلُدْ فِيهِ مُهَانًا)[الفرقان: 68_70].

وأوضحت أن رجال الأمن من الجيش والشرطة، يقومون بمهمة جليلة عظمها الله تعالى ورسوله، موضحة أن من اعتدى على رجال الجيش والشرطة فهو ساع في دمار البلاد، وخراب المجتمعات. وتقدمت المنظمة بخالص العزاء لأهالي الضحايا، داعية الله تعالى للمصابين بعاجل الشفاء، وأن يجنب الله العالم كله لهيب الإرهاب والتطرف.

كانت المنظمة العالمية لخريجي الأزهر، أدانت استهداف حركة الشباب الإرهابية بالصومال نقطة تفتيش تابعة لجهاز المخابرات والأمن القومي قرب تمثال الجندي المجهول وسط العاصمة الصومالية مقديشو، مما أسفر عن مقتل 5 أشخاص، وإصابة آخرين، وقالت المنظمة - في بيان اليوم الأربعاء - إن الإسلام عصم دماء البشر جميعا على اختلاف عقائدهم وأديانهم، وتوعد من اعتدى على الأرواح والنفوس بأشد العقاب، قال تعالى: (مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا) [المائدة: 32].

وأكدت ضرورة التصدي للإرهاب، بجميع أشكاله وصوره، واجتثاث جذوره من أصولها، وتحصين الشباب من الوقوع فريسة لأفكار التنظيمات الإرهابية، التي لا دين لها ولا وطن، حتى يسود الأمن والاستقرار مناطق الصراع من العالم.وتقدمت المنظمة - في ختام بيانها - بخالص العزاء لأهالي الضحايا والمصابين، داعية الله تعالى بأن يجنب العالم كله ويلات الإرهاب والتطرف.