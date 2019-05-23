استمرارا للخدمات اليومية التي تقدمها "الوطن" لقرائها، نقدم خدمة مواقيت الصلاة اليوم الخميس، 23 مايو في عدد مدن ومحافظات الجمهورية، بحسب الموقع الرسمي للهيئة المصرية العامة للمساحة، والتي جاءت كما يلي:

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر 3:17

أذان الظهر 11:57

أذان العصر 3:36

أذان المغرب 6:54

أذان العشاء 8:26

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر 3:16

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:28

أذان المغرب 6:46

أذان العشاء 8:16

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر 3:14

أذان الظهر 11:53

أذان العصر 3:31

أذان المغرب 6:49

أذان العشاء 8:20

مواقيت الصلاة في محافظة بني سويف

أذان الفجر 3:20

أذان الظهر 11:52

أذان العصر 3:27

أذان المغرب 6:45

أذان العشاء 8:13

مواقيت الصلاة في محافظة بورسعيد

أذان الفجر 3:11

أذان الظهر 11:48

أذان العصر 3:25

أذان المغرب 6:43

أذان العشاء 8:13