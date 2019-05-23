قال الإعلامي نشأت الديهي، أنه يقصد من اسم برنامجه "أهل الشر"، كل من يتخذ من الدين وسيلة لتحقيق أهداف دنيوية.

وأضاف الديهي، خلال حلقة الأربعاء، من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن هناك تشابه بين جماعة الإخوان والحركة الماسونية العالمية، حيث يوجد تشابه من حيث نظام البيعة وطقوسها.

وأوضح الديهي، أن هناك تلاقي أيضا بين أفكار جماعة الإخوان والحركة الدولية الصهيونية، حيث فضحها بعض قيادات الإخوان مشيرًا: "هناك تلاقي دائم وحبل سري يربط جماعة الإخوان بأفكارها والثورة الإيرانية وليس الشعب الإيراني".

وأكد الديهي، أن القيادي الإخواني حسن البنا التقى أول مرة بروح الله الخميني قائد الثورة الإيرانية عام 1938 لافتًا إلى أن هذا اللقاء يعد البذرة الأولى في العلاقات بين جماعة الإخوان وإيران.

وأوضح الديهي، أن ثاني لقاء كان بين القيادي الإخواني إبراهيم صلاح والخميني قائد الثورة الإيرانية عام 1978، حيث سأله الأخير عن موقف الأزهر الشريف من المذهب الشيعي.

وتابع الديهي، قائلا: "تحالف الذئاب بين الإخوان وإيران استمر من الخميني حتى الآن، إيران ترى أن الإخوان هى الأداة الجيدة لتوصيل فكر الشيعة الجدد اللي موجودين في إيران لمصر ومختلف دول العالم ".

وأشار الديهي، إلى أنه عندما سقط نظام الشاه في إيران، قام الإخوان برفع صورة الخميني في مختلف الدول الأوروبية ، وطالبوه أن يوصف نفسه بأنه خليفة للمسلمين".