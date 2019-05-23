قال الإعلامي نشأت الديهي، إن عمر التلمساني المرشد العام لجماعة الإخوان، أفصح عن زيارة سرية بينه والإمام تقي الدين الشيعي، للتقارب بين المذهب الشيعي والسني، داخل مكتب الإرشاد، لخدمة مصالحهما.

وأضاف الديهي، خلال حلقة الأربعاء من برنامج "أهل الشر" المذاع عبر فضائية "TEN"، أن حسن البنا مؤسس جماعة الإخوان المسلمين سبق وأن التقى أيضا أبو القاسم الكاشاني المرجع الشيعي، خلال موسم الحج، تحدثوا خلاله عن التقارب بين المذهب الشيعي و السني.

وأوضح الديهي، أن الإخواني محي الدين الخطيب، صديق حسن البنا، حذره أكثر من مرة من التقارب بين المذاهب على حساب الدعوى الإسلامية.

وأشار الديهي، إلى أن الشيخ محمود شلتوت العالم الإسلامي وشيخ الأزهر، أطلق حينها فتوى بجواز التعبد على أسس المذهب الشيعي، لافتا إلى أن عددا من الكتب كتبت للتقريب بين المذهب الشيعي والسني بمساعدة عدد من العلماء.

وأكد الديهي، أن جماعة الإخوان، ترجمت كتابي "معالم في الطريق"، و"في ظلال القرآن" للإخواني سيد قطب، للغة الفارسية، مضيفًا أن كتب سيد قطب التي تمت ترجمتها للغة الفارسية كانت تسافر لإيران من أجل نشر الفكر القطبي باللغة الفارسية، موضحًا أن الإخوان كانوا يقومون أيضا بنشر الكتب الشيعية من خلال مؤلفاتهم الخاصة، من أجل نشر المذهب الشيعي في مصر.

وأشار الديهي، إلى أن إيران أعلنت أن من يراد أن يكون جعفريا عليه أن ينضم لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: "الإيرانيون وشيعة إيران يعلمون تمام العلم أن الإخوان ليست جماعة دينية ولكنها أداة سياسية لنشر أفكار إيران، وهذا أكبر دليل على أن فكر الإخوان شيعيا".