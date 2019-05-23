تصدر مسلسل "قمر هادي"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، عقب عرض الحلقة الـ 17 من المسلسل والذي يُعرض على شاشة "أون إي"، حيث أشاد عدد كبير من المعلقين بمدى لمس قصة المسلسل لإحساسهم، ومدى إعجابهم الشديد بالأحداث.

وقال أحد المعلقين :"في الأول افتكرت المسلسل وحش، أنهم جايبين مروان أبو المكارم وهو بيحرض المسيحيين يقتحموا مكان هادي، بس حقيقي طلع مروان بني أدم كويس ومات وهو ساجد وأنا مبسوط إن في مسلسل مصري بيجيبوا فيه الناس وهي بتصلي وتقرأ قرآن وجابوا واحد مات وهو ساجد، والله بحيي الكاتب".

وعلق آخر : "قمر هادي قصة ما بعدها قصة ولا يقارن بأي مسلسل أخر، قمر هادى قصة معقدة غامضة هدفها ديني مغزاها دينى مناسب لشهر رمضان بكل ما تعنيه الكلمة من معنى وبيحترم عقليه المشاهد".

فيما اندمجت إحدى المعلقات مع أحداث المسلسل وقالت: "يا جماعه بجد أنا نفسي أروح لهاني سلامه اقوله و الله أنت مش وحش يا هادي أنا مسمحاك".