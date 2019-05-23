تبدأ الحلقة السابعة عشرة من مسلسل قمر هادي بطولة هاني سلامة، بالقبض على رجاء الذي يؤدي دوره الفنان رشاد الشامي، ثم تظهر فيروز ابنة هادي أبو المكارم الذي يؤدي دوره هاني سلامة مع هنا عبد الجليل التي تقول إنها بدأت تشعر بحبه، لكن يحبها بطريقته.

يركز المخرج في الحلقة على حلقات العلاج من الإدمان في المصحة التي تذهب إليها رزان أخت إياد وهو صديق عائلة أبو المكارم، وبعدها تعود فيروز للمنزل بعد زعم هادي باختطافها.

تظهر صفاء التي تعمل في فيلا هادي أبو المكارم في فيلا القرش، وهو يعطيها فلوس ويطلب منها معلومات ويؤكد عليها أن تفتح عينيها وهي تقول إنها تخاف منذ اكتشفها هادي، ثم تسأله عن صديقتها التي ولدت من مروان أبو المكارم الذي يؤدي دوره عزت العيلي.

كما يظهر أن القرش هو من اختطف سمر ابنة رجاء الذي كان يبحث عنها منذ الحلقة قبل الماضية، ويخبرها القرش أن رجاء وهادي هما السبب فيما يحدث، ويعود الرقم الغريب لمهاتفة هادي وتشكيك في وجود جثمان ابنته في المقبرة وفيذهب بالفعل للمقابر ويفتح المقبرة ليرى جثمان ابنته وتنتهي الحلقة وهو يبحث عن جثمان ابنته ويأتي شخص مجهول ليغلق عليه المقبرة.