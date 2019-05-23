مسلسل قابيل الحلقة 19: ذكريات قسوة وخيانة تحاصر آدم وسما

تبدأ أحداث الحلقة الـ 19 من مسلسل قابيل، بمقابلة تجمع بين آدم "محمد فراج" وعمر "علي قاسم" ليطلب آدم من صديقه استخراج جوازات سفر مزورة بأسماء وهمية، حتى يتمكن من السفر إلى الخارج، ليعتذر الأخير عن عدم تنفيذ طلبه لأنه قطع عهدًا على نفسه ألا يعود إلى الممارسات المشبوهة.

كما طلب آدم من عمر بألا يخبر أحدًا بأمر قابيل، لأنه من المفترض أنه ليس على قيد الحياة، وبعد رفض عمر طلب آدم أخبره أنه سيفكر في الأمر إلا أنه من الممكن أن يستغرق وقتًا طويلًا.

وبعد انتهاء مقابلته يقوم آدم بدفع حساب الكافيه عبر الفيزا كارد التي يتتبعها الضابط عبدالرحمن "علي الطيب"، فيستطيع تحديد مكانه ويتصل بالضابط طارق "محمد ممدوح" ليخبره أن آدم يوجد بالإسكندرية فيتحرك طارق إلى هناك على الفور.

وأثناء الحلقة يسترجع آدم ذكريات اكتشاف خيانة زوجته سلمى "بسنت شوقي" مع رؤوف "هشام الشاذلي" ورؤيتهما سويًا أكثر من مرة مما يجعله يشعر بالرغبة في العودة إلى الإدمان بعد رحلة العلاج والشفاء.

كما تتذكر سما أيضًا ذكرياتها مع قسوة زوجة أبيها وعلاقتها المتوترة بخطيبها أكرم "حسني شتا" فضلًا عن مشاجرتها مع صاحب المكان الذي كانت تعمل به بعد محاولته التحرش بها وفصلها منه.

وتنتهي الحلقة بذهاب طارق إلى الكافيه الذي استطاع عبدالرحمن، أن يحدد مكانه من خلال الفيزا كارد، وبسؤال صاحب المطعم ومواجهته بصورة آدم يؤكد له أنه كان موجودًا بالفعل في الليلة السابقة.