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مباراة الأهلي

تعادل النادي الأهلي أمام النادي الإسماعيلي إيجابيًا بهدف لكل منهما، خلال المباراة التي جمعتهما ضمن مؤجلات الجولة الـ 18 من مسابقة الدوري الممتاز.

وبعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي، اليوم، واصل المارد الأحمر تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 74 نقطة، وجاء بيراميدز ثانيًا بعد فوزه أمس الأربعاء، على النجوم بنتيجة 2/0، ووصوله للنقطة 69، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

بالفيديو ملخص التعادل المثير بين الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز

أعرب كريم بامبو لاعب فريق الإسماعيلي، عن سعادته بعد تسجيله هدفًا في مرمى الأهلي، فريقه السابق، خاصة بعد الأجواء الساخنة، التي عاشها خلال الفترة الماضية، بربطه بالرحيل عن القلعة الحمراء، حيث رفض تجديد تعاقده بسبب استقراره على الاحتراف.

بامبو: سعيد بهدفي في الأهلي.. وأمور غير طبيعية أبعدت الدراويش عن المربع الذهبي

أبدى صبري المنياوي، مدير الكرة بالفريق الأول لكرة القدم بنادي الإسماعيلي، عن رضاه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق، في اللقاء المؤجل بالجولة الـ 18 ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

صبري المنياوي: أشكر اللاعبين على التعادل أمام الأهلي ولا ننظر إلى المربع الذهبي

أبدى سعفان الصغير، مدرب حراس الإسماعيلي، عن رضاه عقب تعادل فريقه أمام الأهلي بهدف لكل فريق، بالمباراة التي انتهت بينهما منذ قليل.

وأضاف سعفان بعد المباراة: "الحمد لله التعادل أمام الأهلي والحصول على نقطة غالية للغاية وهي تمثل فرحة لجماهير الإسماعيلية".

سعفان الصغير: حصلنا على نقطة غالية أمام الأهلي

جدول الدوري ترتيب الدوري المصري 2019

تعادل الأهلي أمام نظيره الإسماعيلي، بهدف لكل فريق، في اللقاء الذي يجمع الفريقين بالجولة الـ 18 والمؤجلة ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.

وبعد تعادل الأهلي أمام الإسماعيلي اليوم، واصل المارد الأحمر تصدره لجدول ترتيب الدوري المصري، برصيد 74 نقطة، وجاء بيراميدز ثانيًا بعد فوزه أمس الأربعاء، على النجوم بنتيجة 2/0، ووصوله للنقطة 69، فيما يتواجد الزمالك في المركز الثالث برصيد 66 نقطة.

ترتيب الدوري المصري الأهلي متصدر وبيراميدز الوصيف والزمالك في المركز الثالث

إجازة رسمية

"موجة حر جهنمية".. وصف تداولته الوكالات الإقليمية والعالمية عن درجات الحرارة المرتفعة التي تشهدها مصر وعدد من البلدان العربية، والتي تصل ذروتها الخميس والجمهة إلى 44 درجة، وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، ليتساءل البعض عن إمكانية منح العاملين إجازة رسمية من العمل.

هل يمنح القانون المصري إجازة رسمية للعاملين بسبب ارتفاع درجات الحرارة؟