هوجان ودجلة وحرس الحدود والأرصاد.. أبرز "تريند" جوجل

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مسلسل هوجان الحلقه 16

بدأت الحلقة الـ 16 من مسلسل هوجان للفنان محمد إمام، من نجاح هوجان فى الهروب بكمال اللباد، وإنقاذ حياته بعد إصابته بطلق نارى أثناء إتمام صفقة الآثار في بيروت، ولجوئهما إلى أحد المنازل اللبنانية للمساعدة فيمد لهما رجل لبنانى وابنته الطبيبة البيطرية يد العون، وأخرجت الطلقة من صدر اللبان، ثم تصل العصابة لتبحث عنهما مهددين أهل المنزل، وينجح هوجان فى تحرير الطبيبة من يد العصابة واختطف رئيسها وفر هاربا مع كمال اللباد.

هوجان حارس شخصي لنور.. ولطفي يطلق النار على الورداني في الحلقة 16

وادي دجلة ضد حرس الحدود

خطف فريق حرس الحدود تعادلًا ثمينًا من نظيره وادي دجلة، في المباراة التي جمعت الفريقين، اليوم، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصريالممتاز.

بالفيديو الحدود يخطف تعادلًا ثمينًا من دجلة في الدوري المصري

المصري

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 2-2 المواجهة التي جمعت فريقي المصري والإنتاج الحربي، ضمن مواجهات الجولة الـ 33 من بطولة الدوري المصري.

بالفيديو التعادل الإيجابي يحسم مواجهة المصري والإنتاج الحربي

الأرصاد الجوية

توقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء، ارتفاعا جديدا في درجات الحرارة، ليسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الشرقية، شديد الحرارة على باقى الأنحاء نهارا، ولطيف ليلا.

كما توقع الخبراء أن تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، والرياح معتدله.

"الأرصاد": ارتفاع جديد بدرجات الحرارة غدا.. والعظمي بالقاهرة 43