تقدم "الوطن" لقراءها خدمة تتضمن متابعة أبرز ما يبحث عنه المصريون، عبر محرك البحث الشهير "جوجل"، على مدار 24 ساعة، حيث احتلت مباراة الأهلي والإسماعيلي صدارة التريند.

الإسماعيلي ضد الأهلي

اكتفى علي لطفي حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بخوض تدريبات تأهيلية داخل صالة الجيمانزيوم، على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

علي لطفي يؤدي تدريبات تأهيلية على هامش مران الأهلي

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريبات بدنية شاقة على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

استعدادًا للإسماعيلي.. تدريبات بدنية شاقة للاعبي الأهلي

خصص مارتن لاسارتي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، فقرة للكرات العرضية على هامش مران الفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

لاسارتي يُركز على العرضيات في مران الأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

واصل مؤمن زكريا لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خوض التدريبات التأهيلية على هامش المران الجماعي للفريق الأحمر اليوم الاثنين، والمقام على ستاد مختار التتش بمقر الجزيرة.

مؤمن زكريا يواصل خوض التدريبات التأهيلية بالأهلي قبل مواجهة الإسماعيلي

ركز مارتن لاسارتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على تدريبات الكرة خلال مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، استعدادًا لمواجهة الإسماعيلي، التي تقام مساء الأربعاء المقبل، على استاد الجيش ببرج العرب.

تدريبات خُطَطيّةٌ في مران الأهلي

تعثرت مفاوضات النادى الأهلى لضم التوجولى كودجو لابا، لاعب نهضة بركان المغربى، بسبب تأخر أمير توفيق، مدير التعاقدات بالنادى، فى إتمام إجراءات الحصول على توقيعه على الرغم من قيام اللاعب منذ فترة بالتوقيع عبر إحدى شركات الوكالة على استمارة رغبة بالانضمام لصفوف الأحمر بداية من الموسم المقبل.

تعثر مفاوضات الأهلى مع «لابا».. و«حجازى» يرفض العودة

الأهلي ضد باختاكور

نجح فريق الأهلي السعودي في التأهل لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال آسيا، وذلك عقب انتصاره على باختاكور الأوزبكي بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت الفريقين بالجولة السادسة للمجموعة الرابعة من دور المجموعات.

دوري أبطال آسيا.. الأهلي يضرب موعدًا مع الهلال بعد تخطي عقبة باختاكور