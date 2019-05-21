تسجيل الدخول
الأهلي يدرس التضحية بأحد كبار الفريق

أحدث الأخبار

إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس بكفر الشيخ تخليدا لذكراهم

إطلاق أسماء 4 شهداء على مدارس بكفر الشيخ تخليدا لذكراهم

محافظ كفر الشيخ يوافق على إقامة عددا من المعاهد الأزهرية  

محافظ كفر الشيخ يوافق على إقامة عددا من المعاهد الأزهرية  

صور| محافظ كفر الشيخ: شاشات عرض في الشوارع استعدادا لـ"أمم أفريقيا"

صور| محافظ كفر الشيخ: شاشات عرض في الشوارع استعدادا لـ"أمم أفريقيا"

تركيب جهاز ووحدة تشخيص وعلاج عن بعد بالوحدة الصحية بوادي الطور

تركيب جهاز ووحدة تشخيص وعلاج عن بعد بالوحدة الصحية بوادي الطور

محافظ سوهاج يشارك قوات الأمن إفطارهم بالجبل الغربي

محافظ سوهاج يشارك قوات الأمن إفطارهم بالجبل الغربي

بالصور| محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار لجميع أطياف المجتمع

بالصور| محافظ جنوب سيناء يقيم مأدبة إفطار لجميع أطياف المجتمع

اختيارات الوطن

مخرج إعلان 500 500 يروي كواليسه لـ"الوطن": أطفال الأغنية يتحدون السرطان

مخرج إعلان 500 500 يروي كواليسه لـ"الوطن": أطفال الأغنية يتحدون السرطان

فاجأها جارها المسيحي بتعليق زينة رمضان.. "سلمى": قرر يفرحنا

فاجأها جارها المسيحي بتعليق زينة رمضان.. "سلمى": قرر يفرحنا

"الوطن" تفوز بجائزة "العلم حكاية" في مسابقة معهد جوته الألماني

"الوطن" تفوز بجائزة "العلم حكاية" في مسابقة معهد جوته الألماني

لما «محمد ودنيا» ضحكوا.. الصورة طلعت أحلى: أصحاب مش عرسان

لما «محمد ودنيا» ضحكوا.. الصورة طلعت أحلى: أصحاب مش عرسان

حكاية إفّيه| «أبوحنيفة قال اللى يسلم على الستات ما يتنقضش وضوؤه»

حكاية إفّيه| «أبوحنيفة قال اللى يسلم على الستات ما يتنقضش وضوؤه»

موائد الإفطار الجماعية تعيد أخلاق القرية: افتحوا الملاعب والساحات

موائد الإفطار الجماعية تعيد أخلاق القرية: افتحوا الملاعب والساحات

الأكثر قراءة

عاجل