يستمر الطقس شديد الحرارة على الأنحاء كافة نهارا لطيف ليلا، فيما تقل الرؤية في الشوائب العالقة نهارا على الوجه البحري والقاهرة وحتى شمال الصعيد والرياح جنوبية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية الغربية.

درجات الحرارة في بعض المحافظات المصرية

القاهرة 28 45

المنوفية 27 45

طنطا 25 44

الإسكندرية 20 41

مرسي مطروح 21 38

سيوة 23 46

بورسعيد 21 38

دمياط 21 38

الإسماعيلية 20 45

نوبيع 26 38

طابا 24 38

الطور 23 40

شرم الشيخ 29 45

درجات الحرارة في بعض العواصم العربية

مكة 29 41

المدينة 27 41

المنامة 30 36

أبوظبي 27 37

الدوحة 28 39

الكويت 28 42

دمشق 16 38

بيروت 25 32

القدس 23 36

غزة 23 38

بغداد 25 40

طرابلس 15 22

تونس 13 25

أنقرة 14 22