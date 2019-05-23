عزيزة جلال واحدة من المطربات التي حققت نجاحا كبيرا على مستوى الوطن العربي في نهايات القرن الماضي، فكانت تتمتع بصوت قوي وموهبة مميزة أثقلتها بدراستها للموسيقى، كانت بدايتها الفنية في المغرب ومن ثم جاءت لمصر وكانت أولى حفلاتها بالقاهرة في نادي الزمالك مع الموسيقار محمد عبدالوهاب والذي قال لها: "يا هانم أنت هانم وأنا مبسوط منك وأنا اتسلطنت وأنت سلطنتيني" مضيفة: "مصر فتحت لي دراعاتها واحتضنتني بمعنى الكلمة"، وفق ما ذكرت في برنامج "اللقاء من الصفر" بعد عودتها للغناء من قرار اعتزالها في ثمانينيات القرن الماضي.

وتستعرض "الوطن" أبرز أغنيات الفنانة عزيزة جلال التي حققت شهرة ونجاحا كبيرا

مستنياك

كلمات: عبد الوهاب محمد - ألحان: بليغ حمدي

هو الحب لعبة

كلمات: عبد الوهاب محمد - ألحان: محمد الموجي

زي ما أنت

كلمات: عبد الوهاب محمد - ألحان: رياض السنباطي

من حقك تعاتبني

كلمات: عبد الوهاب محمد - ألحان: كمال الطويل

منك وإليك

كلمات: عبد الوهاب محمد - ألحان: حلمي بكر