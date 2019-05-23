الرئيس يوافق على اتفاقية التعاون بين مصر وتونس في "النقل البحري"

وافق الرئيس عبدالفتاح السيسي، على اتفاقية التعاون بين حكومة مصر العربية، والحكومة التونسية في مجال النقل البحري، الموقعة في القاهرة بتاريخ 12 نوفمبر 2017.

ونشرت الجريدة الرسمية تفاصيل القرار الذي حمل رقم 11 لسنة 2019، كالتالي: