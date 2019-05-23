قال إيهاب بليبل مؤلف مسلسل "طلقة حظ"، إن فكرة المسلسل موجودة لديه منذ 2013، واقتربت من حيز التنفيذ أكثر من مرة ولكن لم يحالفها الحظ، متابعا: "جاءت التجربة مع فريق عمل متميز، لأكون فخور بالنتيجة التي وصلنا لها معا".

وتابع "بليبل"، لـ"الوطن"، "كنت قلق من التجربة التي اعتبرها تحدي بالنسبة لي، خاصة أن هذا اللون من الدراما غير معتاد، لأن الضحك الأسهل في الكوميديا المعتمدة على الاسكتشات وضيوف الشرف، ولكن ما طمئني هو تحمس أبطال المسلسل وموافقتهم على الدور بعد قراءة العمل مباشرة، جزء من تميز المسلسل ونجاحه متعلق بفريق العمل، بداية من أحمد خالد أمين فهو مخرج مهم، ومصطفى خاطر ممثل من طراز رفيع أعتقد أنه سيكون عادل إمام المقبل".

وتدور قصة المسلسل عن شخصية "عبد الصبور" الموظف الحكومي البسيط الراعي لأسرته المكونة من عدة أشقاء وزوجته وبناته، يتعرض لحادث يغير من حياته ويقلبها رأسًا على عقب، وتتصاعد الصراعات في إطار كوميدي مختلف.

المسلسل بطولة مصطفى خاطر، أيتن عامر، هبة مجدي، محمد أنور، إيمي، خالد أنور وإنعام سالوسة، تأليف إيهاب بليبل، إخراج أحمد خالد أمين.