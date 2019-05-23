انتشار كبير، حققه برنامج "كريزي تاكسي" الذي يُقدمه الفنان الشاب إبراهيم السمان، ويُعرض يوميًا عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، على مدار شهر رمضان، ورغم الحالة التي حققها لكنه لم يخلُ من انتقادات البعض، فضلًا عن توجيه اتهامات لصُنّاع البرنامج بأنه مُفبرك.

وجوهٌ معروفة للجمهور، حلت كضيوف على إحدى حلقات "كريزي تاكسي"، منهم فنانة شابة شاركت كضيف شرف، في حلقة "الخيانة الزوجية، ضمن تجربة "مسرح مصر" للفنان أشرف عبد الباقي، إذ ظهرت في الحلقة الخاصة بـ"مثلي الجنسي"، وكذلك الضيف الثاني الذي ظهر في الحلقة ذاتها، تعاون في إحدى الحملات الإعلانية الخاصة بوزارة المالية، وعُرضت عبر شاشات التليفزيون في الفترة الأخيرة.

ومن جانبه، استنكر الفنان إبراهيم السمان، مُقدم البرنامج، هذه الاتهامات، بأن هناك عددًا من الحلقات مُفبركة، وتمت بالاتفاق المُسبق مع بعض الفنانين الشباب، مؤكدًا أن هذا الكلام عارٍ تمامًا عن الصحة، وجميع الضيوف لا يعلمون بطبيعة المقلب تمامًا.

وقال "السمان" لـ"الوطن": "التصوير كان يتم في نطاق المهندسين، وكنت أتواجد أمام مكاتب الكاستنج بالصدفة، وبالتأكيد لا أعرف هؤلاء الممثلين، ولا أنتبه إلى ذلك الأمر إلا بعد تعليقات البعض، بأن أحدهم كان مُشاركًا في محتوى إعلاني.. وعمومًا لن أرد على هذه التعليقات والأهم هو ضحك الجمهور وتفاعلهم مع البرنامج".