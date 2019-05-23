لجأ المسؤولين في محافظة الغربية، لرش الشوارع بالمياه، ونقل القمامة أولا بأول فى ظل موجة الحر التى تتعرض لها البلاد، وخلو الشوارع من المواطنين خشية التعرض للإصابة بضربات الشمس.

طالب اللواء هشام السعيد محافظ الغربية، رؤساء المدن والأحياء بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، رش الشوارع بصفة دورية بالمياه من أجل تخفيف أثار الحرارة، وايضا رش الأشجار والحدائق، إلى جانب العمل على نقل القمامة أولا بأول من الشوارع، وتكثيف أعمالها لتبدأ من الفجر، ومنع تراكم أي مخلفات قد تؤدي إلى اشتعال الحرائق بأكوام القمامة، والعمل علي راحة عمال النظافة خلال ساعات الحر حتي لا يتعرضوا لأي مخاطر واصابة بضربات الشمس.

كما تم رفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات العامة والمركزية والنوعية، وتشكيل غرفة عمليات بالمديرية والإدارات الفرعية، لتلقي البلاغات من المواطنين، وتم التشديد علي توافر الأدوية، ومستلزمات الطوارئ بكميات إضافية من المخزون الاستراتيجي لأدوية الطوارئ والكوارث بالمخزن الإقليمي، وزيادة أعداد الأطباء النوبتجيين بجميع التخصصات بأقسام الطوارئ بالمستشفيات، والتأكد من وجود أطباء وفنيين الأقسام المعاونة، والتأكد من جاهزية قسم الطوارئ والأقسام المعاونة للعمل بكفاءة.

كما تم تجهيز فريق الانتشار السريع لدعم المستشفيات وقت الحاجة ورفع درجة الاستعداد بجميع سيارات المرفق والمرور الدوري المكثف على مراكز الإسعاف خلال تلك الفترة، وتوفير جميع الإمكانيات بمستشفيات الحميات من أخصائيين ومساعدي أخصائيين، ونواب وهيئة التمريض طوال 24 ساعة لمواجهه أي حالة طارئة.