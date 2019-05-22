قال اللواء دكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان، إن تصاميم مبايت الحيوانات في حديقة الحيوان يناسب الطقس البارد والحار، موضحًا أن هناك نظام تبريد خاص داخل الأماكن المخصصة للمبيت لبعض الحيوانات.

وأضاف رجائي في تصريحات خاصة لـ "الوطن"، أن مبيت الدبب وإنسان الغابة مكيفة، وبها مراوح، وبحيرات، كما يتم الاعتماد علي الخضروات التي تحتوي علي المياه لإمداد جسم الحيوان بالمياه التي يحتاجها.

ولفت رجائي، إلى أن المبايت مفتوحة للحيوان حتي يدخل حين يشاء، ويخرج حين يشاء، وفق إرادته حتي لا يحبس في القفص خلال فترات الحر، مؤكدًا على أنه يتم تقديم عصائر مثلجة ومشروبات باردة لعدد من الحيوانات مثل "الشمبانزي"، وكذلك اطعمة مجمدة.

وأوضح رئيس الإداره المركزية لحدائق الحيوان، أنه لا نيه لغلق الحديقة أمام الزوار، ولكن إذا استدعت الأمور فسيتم غلقها حفاظًا علي أرواح الحيوانات الثمينة التي تحتويها الحديقة.