أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي فتح باب التقديم للمشروع، والذي يستهدف تأهيل 150 شابا وفتاة، حيث يبدأ التقديم على الموقع الرسمي للوزارة لمدة أسبوعين اعتبارا من 23 مايو 2019 إلى 6 يونيو 2019، في إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي بملف كبار السن.

وأكدت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، أن الاهتمام برعاية المسنين وكبار السن يعد أحد أهم محاور عمل الوزارة ليس فقط في دور الرعاية، لكن من خلال توفير فرص مناسبة لرعاية كبار السن في منازلهم من خلال تأهيل وتدريب رفيق المسن.

وأوضحت سمية الألفي رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، أن المشروع يقبل المتدربين من الجنسين من سن 18 وحتى 45 عاما من الحاصلين على الثانوية العامة أو ما يعادلها، والخالين من الأمراض الجسدية والنفسية على أن يقدم المتدرب شهادة فيش وتشبيه سارية.

وأضافت أنه جرى إعداد منهج تدريبي موحد وشامل لرفيق المسن ومن المقرر بدء البرامج التدريبية وتوزيع الحقائب التدريبية عقب غلق باب التقديم، واختيار من ينطبق عليهم الشروط المطلوبة.

كما سيحصل المتدربين بعد اجتياز مدة الدورة التدريبية على مميزات منها الحصول على شهادة اجتياز البرنامج التدريبي على تقديم خدمات رعاية المسنين معتمدة من وزارة التضامن الاجتماعي، إضافة إلى توفير فرصة عمل بعد الانتهاء من التدريب بمرتبات مجزية تبدأ من 4000 جنيها، وسيجرى استقبال السيرة الذاتية من محافظات "القاهرة - الجيزة - القليوبية - الإسكندرية" فقط، وهي محافظات المرحلة الأولى من تنفيذ البرنامج، وسيجرى إرسال السير الذاتية للراغبين في الالتحاق بالبرنامج التدريبي على موقع الوزارة من خلال الرابط التالي: care@moss.gov.eg.

وأضافت الألفي أن برنامج رفيق المسن يأتي تفعيلا لبروتوكول التعاون الذي جرى توقيعه بين الوزارة والمعهد القومي لعلوم المسنين جامعة بني سويف، وعدد من الجمعيات الأهلية، ويستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة لكبار السن في مصر بتوفير سبل الرعاية للمسن داخل أسرته وتقديم خدمة للمسن غير القادر صحيا على رعاية نفسه وتحقيق احتياجاته الأساسية باعتبارها خدمة أفضل للمسنين.