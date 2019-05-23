طلاب جامعة القاهرة يواصلون امتحانات الفصل الدراسي الثاني دون مشكلات

يواصل طلاب جامعة القاهرة امتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الجامعي 2018 - 2019، والتي تشهد هدوءً في جميع الكليات، بعد اتخاذ الجامعة حزمة من الإجراءات والتدابير التي تساهم في تيسير عملية الامتحانات دون حدوث معوقات، يأتي في مقدمتها حظر دخول الهواتف المحمولة للجان الامتحانات، والدفع بأكبر عدد من المراقبين، وعدم السماح للطلاب بالدخول إلى اللجان بمتعلقاتهم الشخصية، والالتزام بضوابط الإجابة على الأسئلة من خلال مراجعة التعليمات المدونة على ورقة الإجابة، وإلزام أعضاء هيئة التدريس بتصحيح أوراق الامتحانات بداخل الكنترول، ومراعاة التدقيق في عملية رصد الدرجات.

وقال محمد عثمان الخشت رئيس جامعة القاهرة، إنه يجرى إعداد تقرير يومي من عمداء الكليات عن أعمال الامتحانات، تتضمن أعداد الحضور والغياب بين الطلاب، وكذلك حالات الغش التي يتم التحقيق بشأنها في وقتها، كما يتم من خلال التقرير متابعة أي شكاوى تتعلق بالامتحانات.

وأضاف رئيس جامعة القاهرة، أن امتحانات الفصل الدراسي الثاني تتواصل في الكليات بهدوء طبقًا للجداول المعلنة، ولم ترصد أي معوقات أو مشكلات بشأنها، مشيرا إلى أن الامتحانات تقيس مستوى الطالب المتوسط والمستويات العليا للتفكير، وأن أسئلة الامتحانات قائمة على استرجاع بعض المعلومات، وليست قائمة على الحفظ والتلقين.