ارتفعت مؤشرات البورصة، في ختام تعاملات جلسة نهاية الأسبوع، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين، وارتفع رأس المال السوقي بقيمة 5.2 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 751.653 مليار جنيه.

وارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.82% ليغلق عند مستوى 13776 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 1.11% ليغلق عند مستوى 2073 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.03% ليغلق عند مستوى 17170 نقطة.

وصعد مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70" بنسبة 0.81% ليغلق عند مستوى 603 نقطة، وزاد مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.83% ليغلق عند مستوى 1536 نقطة، وهبط مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.06% ليغلق عند مستوى 454 نقطة.