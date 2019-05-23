أعلن بنك التجاري وفا عن وظائف شاغرة تتمثل في:

Project Manager

ويشترط الخبرة في مجال العمل، والتقديم للوظيفة من هنــــــــــا.

(Call Center (Outsourced

ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.

Design & Advertising Senior Executive.

ومتطلبات الوظيفة هي:

- العمل مع الإدارات الداخلية لفهم احتياجاتهم.

- التفكير بشكل خلاق وتوليد أفكار وتصميمات ومفاهيم جديدة.

- إدارة خطط التسويق الرقمي كجزء من حملات المنتجات.

- إدارة وتحديث قنوات التسويق الرقمي وموقع الويب.

- المشاركة في جميع مشاريع الحملة، والعمل مع العملاء الداخليين ووكالات الجهات الخارجية.

ويمكنك التقديم من هنــــــــا.

Alternative Channels & Digital Alliance Manager

ويشترط في المتقدمين الآتي:

- 5 سنوات خبرة في العمل في بيئة متعددة الجنسيات والوعي بالاختلافات الثقافية والبيئات القانونية والتنظيمية المختلفة.

- خبرة تكنولوجية واسعة النطاق لتعلم وتقييم النظم والتقنيات الجديدة.

- إجادة مهارات التواصل والتفاوض.

ويمكنك التقديم من هنــــــا.