أعلن بنك التجاري وفا عن وظائف شاغرة تتمثل في:
Project Manager
ويشترط الخبرة في مجال العمل، والتقديم للوظيفة من هنــــــــــا.
(Call Center (Outsourced
ويمكن التقدم للوظيفة من هنــــــــــا.
Design & Advertising Senior Executive.
ومتطلبات الوظيفة هي:
- العمل مع الإدارات الداخلية لفهم احتياجاتهم.
- التفكير بشكل خلاق وتوليد أفكار وتصميمات ومفاهيم جديدة.
- إدارة خطط التسويق الرقمي كجزء من حملات المنتجات.
- إدارة وتحديث قنوات التسويق الرقمي وموقع الويب.
- المشاركة في جميع مشاريع الحملة، والعمل مع العملاء الداخليين ووكالات الجهات الخارجية.
ويمكنك التقديم من هنــــــــا.
Alternative Channels & Digital Alliance Manager
ويشترط في المتقدمين الآتي:
- 5 سنوات خبرة في العمل في بيئة متعددة الجنسيات والوعي بالاختلافات الثقافية والبيئات القانونية والتنظيمية المختلفة.
- خبرة تكنولوجية واسعة النطاق لتعلم وتقييم النظم والتقنيات الجديدة.
- إجادة مهارات التواصل والتفاوض.
ويمكنك التقديم من هنــــــا.