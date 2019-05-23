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وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق التعليمي

وزير التعليم العالي ورئيس جامعة حلوان يفتتحان تجديدات فندق كلية السياحة والفنادق التعليمي

بالاسم ورقم الجلوس. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

بالاسم ورقم الجلوس. نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسكندرية

الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

الرئيس السيسي يجتمع مع مدبولي ووزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

ترقبوا نتيجة الشهادة الإعدادية في سوهاج

سيلين ديون وليدي جاجا.. ما حقيقة ظهور مشاهير هوليوود في سوريا؟

سيلين ديون وليدي جاجا.. ما حقيقة ظهور مشاهير هوليوود في سوريا؟

مبعوث أمريكا لإيران: رصدنا تهديدات لمصالحنا في المنطقة

مبعوث أمريكا لإيران: رصدنا تهديدات لمصالحنا في المنطقة

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برقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

برقم الجلوس تعرف على نتيجة الشهادة الإعدادية بمحافظة الجيزة

عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

عائشة بن أحمد: أفضّل الظهور دون «مكياج».. ومستعدة لتقديم شخصية «محجبة» للمرة الثالثة

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

سماح أبوبكر عزت تروي لـ"الوطن" تفاصيل ضم قصتها لمنهج التعليم بالإمارات

سماح أبوبكر عزت تروي لـ"الوطن" تفاصيل ضم قصتها لمنهج التعليم بالإمارات

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

« الوطن» تعايش زراعة كبد مريض بمستشفى الجهاز الهضمى فى المنصورة

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