قضت محكمة جنايات دمنهور في محافظة البحيرة، برئاسة المستشار حسن معوض الباهي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين رامي سعيد محمد، والدكتور إيهاب السعدني، وسكرتارية إبراهيم المتولي، ومعاذ إبراهيم، بالإعدام شنقا على 3 أشخاص قتلوا عمدا فنيا بشركة غاز مصربالإسكندرية، فى القضية رقم 16969 لسنة 2018 جنايات مركز دمنهور.

وترجع أحداث الواقعة بتلقي مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث، يفيد بالعثور على جثة "محمد نبيل محمد البنا" 37 سنة، فني بشركة غاز مصر بالإسكندرية، مقيم بقرية مستناد بمركز شبراخيت، إثر إصابته بطلق ناري أعلى الفخذ الأيمن.

وتبين أنه حال سير المجني عليه بطريق "دمنهور - شبراخيت" بسيارته الملاكي استوقفه أشخاص مجهولين بحوزة أحدهم سلاح ناري وتعديهم عليه وإحداث إصابته التي أودت بحياته، والاستيلاء على السيارة المشار إليها وهروبهم بها.

وأسفرت جهود البحث الجنائي، عن تحديد مرتكبي الواقعة "عمرو إ ع" 35 سنة عاطل، مقيم بمركز كفر الزيات محافظة الغربية، و"عبدالجواد.م.ع" 36 سنة، عاطل، ومقيم بمركز كفر الزيات، و"محمد.س.ص.أ" 20 سنة، طالب، ومقيم بكفر الزيات.

وتم ضبط جميع المتهمين، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم الواقعة لمرورهم بضائقة مالية، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأحيلوا إلى النيابة العامة التي أحالتهم إلى المحاكمة.