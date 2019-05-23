قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بقصر العيني، إن علاج إنيميا هبوط نخاع العظم أمر "سخيف"، على حد وصفه، مشيرا إلى أنه من السهل على أي شخص تجنب الإصابة بها.

وتابع موافي، خلال تقديمه برنامج "ربي زدني علما"، المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن نخاع العظم هو العضو المسئول عن عمل خلايا الدم، مطالبا بضرورة عدم صرف أي دواء من الصيدليات إلا بروشتة طبية، حتى لا يكون له أي مضاعفات أو تأثيرات جانبية على الجسم.

وأوضح أن كل 50 شخصا من أصل 100 شخص يجرون عملية غسيل كلوي، بسبب تناول الأدوية دون استشارة الطبيب والصيدلية، التي لا تلتزم بذلك يتم غلقها، "هي بقالة إديني ربع بسطرمة ولا ربع جنبة رومي".

وأضاف: "تناول قرص من دواء معين ممكن يضيع النخاع العظمي، ولابد أن يقوم الطبيب المعالج بطلب إجراء تحليل صورة دم كاملة للمريض، علشان يكتب له الدواء المناسب له، دون التأثير على جسده بشكل سلبي".