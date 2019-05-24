ترامب يناقض البنتاجون بشأن زيادة القوات بالشرق الأوسط: لسنا بحاجة لذلك

شكك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في أن الولايات المتحدة ستحتاج إلى إرسال مزيد من القوات إلى الشرق الأوسط لمواجهة إيران، في الوقت الذي يستعد للقاء مسؤولين من وزارة الدفاع (البنتاجون) لمناقشة الأمر في وقت لاحق.

وناقش قادة عسكريين أمريكيين إرسال قوات إضافية للمنطقة مع تصاعد التوتر مع إيران، بحسب "سكاي نيوز".

وقال ترامب لدى سؤال الصحفيين له عن الخطة، إنه لا يعتقد بأن بلاده ستكون بحاجة لذلك، لكنه مستعد لبحث الأمر.

وجاءت تصريحات ترامب بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع بالوكالة باتريك شاناهان إن البنتاجون يدرس إرسال قوات إضافية، وإنه سيعرض الأمر على الرئيس لاتخاذ قرار.

وأكد شاناهان في وقت سابق، أن التحرك العسكري في الخليج العربي استهدف ردع إيران لا شن حرب ضدها.

وتصاعد التوتر في الأشهر الأخيرة، بعدما فرضت الإدارة الأمريكية عقوبات جديدة على إيران تشمل صادراتها النفطية، وأدرجت الحرس الثوري الإيراني على قائمة المنظمات الإرهابية.

من جهت، قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، الخميس، إن بلاده "لن تستسلم للضغط الأمريكي، ولن تتخلى عن أهدافها حتى إذا تعرضت للقصف".

وحذر ترامب، سابقا، دولة إيران من أنها ستواجه "قوة هائلة" إذا حاولت فعل أي شيء ضد مصالح الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، مضيفا أنها أبدت عدائية شديدة تجاه واشنطن.