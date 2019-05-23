تنشر "الوطن" الإعلان التشويقي لفيلم "قصة تميمة كأس أمم أفريقيا 2019"، المقرر أن تقام فعالياتها في جمهورية مصر العربية في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين.

وتعد تلك المرة الأولى التي تقام فيها كأس الأمم الأفريقية بمشاركة 24 منتخبًا، حيث تم إطلاق اسم "توت" على الطفل الذي يمثل تميمة كأس أمم أفريقيا، تيمنا بالملك الفرعوني توت عنخ آمون، حيث ظهر الطفل بغطاء رأس فرعوني مرتديا طاقم منتخب مصر.

تستضيف مصر البطولة الأفريقية رقم 32 على مستوى المنتخبات، في الفترة ما بين 21 يونيو و19 يوليو المقبلين، وتقام البطولة لأول مرة، بمشاركة 24 فريقا، مقسمين على ست مجموعات، ويقع المنتخب المصري في المجموعة الأولى، ومعه زيمبابوي والكونغو الديمقراطية وأوغندا.