تنظم مكتبة مصر العامة كورس لتعليم فن الماندالا للكبار خلال إجازة صيف 2019، يوم الجمعة من كل أسبوع، على أن تبدأ الكورسات عقب عيد الفطر مباشرةً، تبلغ رسوم الاشتراك في الكورس 150 جنيهًا.

ويقوم فن الماندالا على النقش الدقيق المتوازن والمكرر، ويعد أحد طرق تفريغ طاقة الحزن والغضب، ويستخدم للتخلص من التوتر العصبي حيث يغرق ممارسه بالكامل في اللوحة الفنية فيخلق حالة من التوازن النفسي.

ويمكن الحجز في الكورس من خلال التوجه إلى الدور الأول بالمقر الرئيسي للمكتبة في الدقي، من الساعة 9.45 صباحًا حتى 2.15 ظهرًا.