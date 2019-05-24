قضت محكمة جنح مستأنف القاهرة الجديدة، برئاسة المستشار محمد رشاد، برفض استئناف الإعلامي مدحت شلبي على حكم إدانته في قضية سب وقذف مجلس إدارة النادي الأهلي، الذي أصدرته محكمة جنح القاهرة الجديدة.

ويقضي الحكم الذي صار نهائيا بعد رفض الاستئناف، بتغريم مدحت هلال شلبي عشرين ألف جنيه، وعشرة آلاف جنيه على سبيل التعويض المؤقت، وإلزامه بالمصروفات وأتعاب المحاماة.

كان شلبي وجه عبارات مسيئة للكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، ومجلس إدارة النادي، والعميد محمد مرجان المدير التنفيذي للنادي، واعتبروها تمثل جرائم سب وقذف في حقهم، خلال تقديمه برنامج "مساء بيراميدز".

كانت إدارة النادي الأهلي كلفت المستشار محمد عثمان المستشار القانوني للنادي بإتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المتجاوزين في حق النادي ومجلس إدارته وجماهيره.

وقالت مصادر لـ"الوطن"، إنه من المنتظر إقامه دعوى تعويض عن الأضرار التى سببها شلبي، جراء إذاعته هذه العبارات المسيئة موضوع القضية بعد أن صار حكم محكمة الجنح نهائيا.