تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة فرع ثقافة جنوب سيناء، تقديم فعاليات ليالي رمضان الثقافية والفنية، حيث أعد بيت ثقافة أبو زنيمة بالكيلو 9 عرضا فنيا لفرقة الإنشاد الديني، لتقديم مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية والدينية والابتهالات ومدح الرسول صلى الله عليه وسلم.

وأقام قصر ثقافة شرم الشيخ، بساحة مسجد الصحابة بشرم الشيخ عرضا موسيقيا لفرقة شرم الشيخ للموسيقى العربية، التي قدمت مجموعة مميزة من الأغاني الوطنية والدينية.

كما أعد بيت ثقافة نويبع مسابقة في الفنون التشكيلية، بمشاركة عددا من رواد الموقع.

وقدم بيت ثقافة رأس سدر عرضا سينمائيا للأطفال بعنوان "آدم عليه السلام"، بمشاركة عددا من رواد الموقع لتعزيز القيم الإيجابية، ونظمت أمسية شعرية بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وعقد بيت ثقافة دهب أمسية شعرية بعنوان "الشعر ضد الأفكار المتطرفة"، جرى خلالها إلقاء العديد من القصائد الشعرية التي تندد بالأفكار المتطرفة.

ومن ساحة العلم بالطور العاصمة، عقدت محاضرة تمكين ثقافى بعنوان "حقوق وواجبات ذوى القدرات الخاصة"، أعقبها جلسة حكى "للمأثورات الشعبية" تلاه عرض موسيقى لتخت طور سيناء للموسيقى العربية، ثم عرضا مسرحيا لعرائس الطفل بعنوان "رمضان كريم".