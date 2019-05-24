شهد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إفطارا جماعيا أقامه شباب المستثمرين بشرم الشيخ، بشارع مصر السياحي بهضبة أم السيد، بحضور عدد من الأسر والعائلات وعددا من القيادات الأمنية والتنفيذية وبعض مشايخ وعواقل شرم الشيخ.

وأعرب فودة عن سعادته لإفطاره مع الشباب والعاملين بشرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذه اللفتات تزيد من أواصر المحبة والأخوة بين طبقات وأطياف المجتمع المصري.

وتفقد فودة المحال التجارية بـ"شارع مصر"، وأشاد بتنوع المنتجات المعروضة التي تناسب مختلف الأذواق.

وسلم حمد أحمد عمر، أحد شباب المستثمرين بشرم الشيخ، المحافظ درعا تقديرا لجهوده في مجال التنمية والتطوير بشرم الشيخ.