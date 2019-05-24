أطلق أحد مجموعات موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، يحمل اسم "آخر أخبار أبو زعبل"، مبادرة لبيع الملابس والاكسسوارات الحريمي بأسعار مخفضة، مساهمة من "الجروب" في توفير الملابس للفتيات والسيدات بأسعار المصنع، في ظل الارتفاع الجنوني لأسعار الملابس في المعارض والمحلات التجارية.

وقال المهندس تامر أمين، منسق المبادرة، إن فكره عمل معرض الملابس جاءت بعد أن شهدت أسواق الملابس الجاهزة ارتفاعا شديدا في الأسعار، وهو ما أدى إلى عزوف الفتيات والسيدات محدودات الدخل والبسطاء عن شراء الملابس لأولادهن.

وأضاف "أمين" لـ"الوطن"، أنه تم الاتفاق مع عدد من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة لعرض منتجاتهم داخل المعرض بسعر الجملة، مساهمة منهم في إدخال البهجة والسرور ومساعدة الأسر، خاصة مع اقتراب عيد الفطر المبارك، لافتا أن سعر القطعة الواحدة تبدأ من 40 حتى 170 جنيها للطقم الواحد، مشيرا إلى أن المعرض يستمر لمدة 15 يوما، ويستقبل المواطنين يوميا بدءً من الثامنة مساءً عقب الإفطار، حتى الواحدة صباحا، بجوار معرض السعودي للأدوات الصحية بمنطقة أبو زعبل.

وأشار إلى أن المعرض لقي إقبالا كبيرا من المواطنين في الساعات الأولى من افتتاحه، نظرا لجودة المنتجات والملابس المعروضة، وأسعارها المخفضة التي تعد في متناول الأسر محدودة الدخل، مقارنة بأسعار الملابس المرتفعة في المولات والمحلات التجارية الأخرى.