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سر التهنئة الحارة بين نتنياهو ونظيره الهندي بعد الفوز بالانتخابات

سر التهنئة الحارة بين نتنياهو ونظيره الهندي بعد الفوز بالانتخابات

العظمى بالقاهرة 42.. طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

العظمى بالقاهرة 42.. طقس اليوم الجمعة ودرجات الحرارة المتوقعة

"الحاجة لبيبة" ثمانينية تتطوع في مائدة رمضانية: "الشباب في القلب"

"الحاجة لبيبة" ثمانينية تتطوع في مائدة رمضانية: "الشباب في القلب"

بالتفاصيل| منح دراسية ممولة جزئيا للبكالوريوس والماجستير في ألمانيا

بالتفاصيل| منح دراسية ممولة جزئيا للبكالوريوس والماجستير في ألمانيا

مصادر: محمد منير يسجل أغنية جديدة لصالح أحد مستشفيات السرطان

مصادر: محمد منير يسجل أغنية جديدة لصالح أحد مستشفيات السرطان

عقوبة مخالفي "الذوق العام" في السعودية 5 آلاف ريال اعتبارا من السبت

عقوبة مخالفي "الذوق العام" في السعودية 5 آلاف ريال اعتبارا من السبت

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مأدبة سحور سنوية داخل كنيسة فى دمياط.. «ربنا ما يقطعها عادة»

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«فيلم» يدافع عن الأيتام ورد السجون: كفاية اللى هما فيه

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